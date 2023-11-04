الامارات | مدرب مان يونايتد: حفل عيد ميلاد راشفورد بعد هزيمة سيتي "غير مقبول"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق مان يونايتد، الهولندي إريك تن هاغ إن الاحتفالات بعيد ميلاد مهاجم الفريق ماركوس راشفورد بعد ساعات من الهزيمة 3-صفر أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي "غير مقبولة". وأقام الإنجليزي راشفورد الذي بلغ 26 عاما الثلاثاء حفلا مخططا له سلفا في ملهى ليلي فخم بمانشستر وهو تصرف لم يعجب مدرب يونايتد.

وقال تن هاغ في مؤتمر صحافي أمس "هذا أمر غير مقبول. أبلغته بذلك. واعتذر وهذا كل ما في الأمر". وأضاف المدرب الهولندي "هو يرتكب خطأ لكن هذا لا يعني أنه (ليس) متعاونا. ارتكب خطأ واحدا خارج الملعب. أنا متأكد من أنه يقوم بكل شيء صحيح لمساعدة الفريق وتقديم الأداء المطلوب وتحقيق الفوز".

واشار المدرب الهولندي إلى أن راشفورد جاهز لخوض مباراة اليوم أمام فولهام بعد التعامل مع الواقعة داخليا. ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري برصيد 15 نقطة بعد خوض 10 مباريات وبفارق 11 نقطة عن توتنهام هوتسبير متصدر الترتيب بينما يحتل فولهام المركز 14 برصيد 12 نقطة.