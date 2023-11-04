سواريز يزامل ميسي مجددً بالدوري الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - اكد تقرير صحفي أوروجوياني إن لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق سينضم للأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة إل باييس; الأوروجويانية ان سواريز سيرحل عن ناديه الحالي جريميو عقب انتهاء الدوري البرازيلي في شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة: سيوقع سواريز عقدًا لموسم واحد مع إمكانية تجديد العقد لموسم إضافي، وسيكون لديه عقد كلاعب من الفئة المميزة..

وسيعوض سواريز رحيل جوزيف مارتينيز مهاجم إنتر ميامي الذي أعلن المدير الفني تاتا مارتينو أنه لن يستمر مع الفريق.

ويعود سواريز لمزاملة ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا من جديد، بعدما انفصل عنهم في عام 2020، حيث انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد ثم ناسيونال مونتيفيد الأوروجوياني وأخيرًا جريميو البرازيلي.

بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، يوم الإثنين، زعمت تقارير أن بطل كأس العالم 2022 تحدَّثَ مع رئيس النادي الكتالوني في نهاية الحفل الذي أقيم في باريس.

نفى الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، ماتردد عن أنه تحدث مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من أجل عودته إلى ناديه السابق.