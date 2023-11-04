وزير الرياضة يُكرّم الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة Iron Man بسهل حشيش بالغردقة

ياسر رشاد - القاهرة - كَرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي للرجال والسيدات في بطولة Iron Man الدولية، والمقامة بسهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة ١٠٠٠ فرد من ٥٢ دولة مختلفة.

جاءت البطولة ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، وبتنظيم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالتعاون مع فريق إيجلز، وتعد سلسلة ايرون مان وايرون مان 70.3 من التجارب الفريدة من نوعها لعشاق رياضة الترياثلون على المستوى العالمي، وتعتبر هذه النسخة الثالثة في مصر، حيث شهدت مشاركة أكثر من 5000 رياضي خلال نسختى العام الماضي بالإضافة الي النسخة الحالية .

وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة من فريق إيجلز والمعنيين بإدارة السياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة على نجاح البطولة التى شارك بها وفد كبير من الرياضيين المحترفين من مختلف دول العالم ، ولاقت إشادة من جميع المشاركين فى كافة مراحل السباق المختلفة، مثنياً على قوة الأداء، والمنافسة التى ظهر عليها المشاركون.

كما أكد الوزير على أهمية الفعاليات الرياضية الدولية التى تستضيفها مصر على مدار العام، ودورها البارز فى تنشيط السياحة انطلاقاً من جدوى السياحة الرياضية، وتأثيرها الإيجابى فى الترويج لمعالم مصر السياحية، والتأكيد على انتشار ممارسة الرياضة داخل المجتمع، موجهاً الشكر والتقدير لفريق عمل إدارة السياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة على النجاح فى تنظيم سلسلة من الفعاليات الرياضية المتنوعة على مدار العام بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية .

وتضمنت النسخة الحالية من سلسلة إيرون مان سباقين، الأول سباق ايرون مان 70.3 الذي يغطي مسافة إجمالية تبلغ 113 كيلومترًا، ويتضمن قسم سباحة يبلغ 1.9 كيلومتر، وركوب دراجات لمسافة 90 كيلومترًا، وجري لمسافة 21.2 كيلومتر، وتعد كل مسافة من هذه القطاعات نصف المسافة التي يشملها سباق ايرون مان تريثلون، والسباق الثانى هو 5i50 الذي يشير إلى المسافة الإجمالية للسباق، والتي تبلغ 51 كيلومترًا، وتشمل قسم سباحة بطول 1.5 كيلومتر، وقسم دراجات يمتد على مسافة 40 كيلومترًا، وقسم جري لمسافة 10 كيلومترات.

حضر حفل توزيع الجوائز حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، وأحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية ، وفيليب برسوم ومحمد ميدانى منظمي السباق.

IRONMAN 70.3 وجاءت نتائج سباق

فى فئة الرجال ، حصل على المركز الأول اللاعب فيليكس باك غرامكو من المانيا بخوض السباق في ٤ ساعات و٢٩ دقيقة و٢٦ ثانية، وحل بالمركز الثاني، اللاعب فالنتين مولر من المانيا حيث أكمل السباق في ٤ ساعات و٣٦ دقيقة و٥ ثواني، بينما جاء بالمركز الثالث اللاعب جيان جمندر من سويسرا وخاض السباق في ٤ ساعات ٣٧ دقيقة و ٣٤ ثانية، وعلى مستوى سباق النساء، حققت المركز الأول اللاعبة أنابيل ديفيس من إنجلترا، قطعت السباق في ٥ ساعات و٢٣ دقيقة و٢٩ ثانية، وفى المركز الثاني حلت اللاعبة خديجة أمين من مصر في ٦ ساعات و٤٧ دقيقة و٢١ ثانية، وكان المركز الثالث من نصيب اللاعبة أولغا أجوروفا حيث أكملت السباق في ٧ ساعات ودقيقتين و٧ ثواني.

وعلى صعيد سباق IRONMAN 5i50، فاز بالمركز الأول في فئة الرجال اللاعب توماس بيدنار من جمهورية التشيك حيث خاض السباق في ساعتين و ٣١ دقيقة و ٥٢ ثانية، وجاء بالمركز الثاني اللاعب جوليو رومان من إيطاليا وأنهى السباق في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية ، فيما حقق المركز الثالث اللاعب محمد خالد محمود من مصر محققا ساعتين و ٤٧ دقيقة و ٢٣ ثانية فى السباق ، وعلى مستوى منافسات النساء، احرزت المركز الأول اللاعبة خديجة حجازي من مصر حيث أكملت السباق في ٣ ساعات و ١٥ دقيقة و ٢٦ ثانية، وبالمركز الثاني الإيطالية جويليا بنتيتشيلي وخاضت السباق في ٣ ساعات و١٩ دقيقة و٤٧ ثانية، بينما جاءت بالمركز الثالث اللاعبة المصرية شريفة صلاح الدين صبيع وقطعت المسافة في ٣ ساعات و ٣٩ دقيقة و ٤٨ ثانية.