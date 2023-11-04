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ساديو ماني يتغني بالدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - تغنى السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي بجماهير فريقه وحضورهم ودعمهم للفريق، معتبرا إياهم الأفضل في المملكة العربية .

 

وقال ماني: الدوري السعودي للمحترفين على المسار الصحيح لأنني لعبت في إنجلترا وألمانيا وكذلك فرنسا، ويمكنني القول إن الدوري السعودي قوي ورائع ويزداد قوة لذلك أتمنى أن يكون الدوري في العام المقبل أفضل بكثير.

 

واضاف ساديو ماني في تصريحات تليفزيونيه: أنا سعيد اللعب مع الفريق النصراوي وسعادتي كبيرة بتواجدي في السعودية، حتى عائلتي وأمي سعداء بتواجدهم هنا، وهذا يحفزني أكثر للاستمتاع بكل لحظة أقضيها في المملكة.

 

وأردف: من الصعب أحيانا تسجيل الاهداف، ولطالما أن فريقي فائز فأنا سعيد، وجمهور النصر رائع جدا وهم أفضل جماهير في السعودية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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