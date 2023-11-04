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تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة فولهام في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تين هاج المديرالفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام فريق فولهام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من ، والتي يحتضنها ملعب "كرافين كوتاج".

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في خط الدفاع: ديوجو دالوت- جوني إيفانز- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في خط الوسط: سكوت مكتوميناي- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني

 

تشكيل مانشستر يونايتد

موعد مباراة فولهام ومانشستر يونايتد

من المقرر أن تنطلق مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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