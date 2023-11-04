منهم معلول.. 10 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام المقاولون الليلة.. وكولر يستقر على التشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف المقاولون العرب، نظيره الأهلي، فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري Nile

واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى 10 لاعبين من مواجهة المقاولون العرب، وهم "محمد الشناوى وعلى معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية للراحة، وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولى ورضا سليم للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف".

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم .

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - كريستو - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- كريم نيدفيد .

خط الهجوم : أنتوني موديست - صلاح محسن.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكوناً من:

فى حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: صلاح محسن

ويحتل الأهلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين حقق الفوز فيهما

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعدما لعب ذئاب الجبل 5 لقاءات