شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد أبرز نجوم الأهلي من مباراة المقاولون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، أكثر من لاعب أساسي من مباراة المقاولون العرب التي تقام السبت في الدوري، وهم كل من محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات.

ورغم مشاركة الرباعي السابق في مران الفريق الجمعة،إلا أن كولر قرر اراحتهم بسبب الإجهاد.

وبدأ الأهلي مران الجمعة بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها مع اللاعبين عن أخطاء وقعوا فيها خلال مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم وتسببت في خروج الأهلي من البطولة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف نظيف،والتعادل السلبي بالقاهرة في مباراة الإياب.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بعدم تكرار هذه الأخطاء أمام المقاولون من أجل الفوز لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري.