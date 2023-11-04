شكرا لقرائتكم خبر عن مهدداً باللجوء للقضاء.. مدرب فرنسا ينفي الإساءة لبنزيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم ديديه ديشامب، أنه سيلجأ إلى القضاء في حال اتهامه من جديد بالعنصرية تجاه النجم كريم بنزيمة، مهاجم نادي الاتحاد السعودي.

ونفى ديشامب تعامله مع بنزيمة بطريقة سيئة كما روّج البعض، قائلًا: «دائماً هناك حقيقة واحدة، وهي أنني لم أتعامل مع لاعب المنتخب بعنصرية».

وأشار إلى استعداده الكامل لنشر الرسائل بينه وبين مهاجم نادي الاتحاد؛ للرد على ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة»، وفقاً لصحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وأضاف المدير الفني لمنتخب فرنسا: «أي شخص سيروج لأخبار كاذبة عن تعاملي بعنصرية مع كريم بنزيمة أو أي لاعب آخر، سأقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضده».

وكان بنزيمة، البالغ من العمر 35 سنة، دخل في خلافات عنيفة مع ديشامب، بعد استبعاده من بطولة كأس العالم «قطر 2022»؛ الأمر الذي أدى إلى إعلان مهاجم الاتحاد، اعتزاله اللعب دولياً، مع منتخب فرنسا.

جدير بالذكر أن ديشامب أكد في وقتٍ سابق، على أن استبعاد بنزيمة من قائمة المنتخب الفرنسي كانت بسبب إصابته العضلية، بينما روّج كثيرون إلى أن القرار جاء لأسباب غير رياضية.