شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تحرز ذهبية الكرة النسائية في ألعاب الأمريكيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أحرزت المكسيك الميدالية الذهبية لبطولة كرة القدم النسائية في دورة ألعاب الأمريكيتين، الليلة الماضية، بعد فوزها على تشيلي صاحبة الضيافة 1- صفر في المباراة النهائية.

ومع مغادرة حارستي المرمى كريستيان إندلر وأنطونيا كاناليس منتخبهما للعودة إلى نادييهما، اضطرت تشيلي إلى الاعتماد على المهاجمة ماريا خوسيه أوروتيا في حراسة المرمى.

ولم تتمكن المهاجمة البالغة من العمر 29 عاماً من المحافظة على نظافة شباكها في الشوط الأول، عندما سجلت ريبيكا بيرنال هدفاً من ركلة حرة قوية في الدقيقة 30.

ولم تنجح لاعبات تشيلي في إدراك التعادل، على الرغم من الاستحواذ والضغط المستمر.

وفي الشوط الثاني ضغط منتخب المكسيك بشكل أكبر، وألغى الحكم هدف لاعبته ماريا سانشيز بداعي التسلل في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة اصطداماً قوياً بين المدافعة التشيلية فرناندا راميريز وزميلتها الحارسة أوروتيا، ما تسبب في سقوط الأخيرة أرضاً قبل أن تعود وتنقذ شباكها من فرصة كبيرة، وتحرم المكسيك من تعزيز تقدمها في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.