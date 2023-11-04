بلحاج يقود هجوم الجونة أمام الداخلية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .
وجاء تشكيل الجونة كالتالي:-
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود
الوسط: عبد الفتاح تاحا – أشرف مجدي - أيمن موكا
الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – اوكوروجي جابرييل
موعد مباراة الجونة والداخلية
ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية و الجونة في تمام الرباعة عصراً بتوقيت القاهرة و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.