اخبار الرياضه

بلحاج يقود هجوم الجونة أمام الداخلية بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز “ دوري نايل ” .

 

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: عبد الفتاح تاحا – أشرف مجدي - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – اوكوروجي جابرييل

 

موعد مباراة الجونة والداخلية

ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية و الجونة في تمام الرباعة عصراً بتوقيت القاهرة و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا