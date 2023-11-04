عبدالباقي يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الجونة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هاني عبدالباقي المدير الفني للداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:-

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.

الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور

الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.

موعد مباراة الجونة والداخلية

ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية و الجونة في تمام الرباعة عصراً بتوقيت القاهرة و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.