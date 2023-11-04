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عبدالباقي يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الجونة بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هاني عبدالباقي المدير الفني للداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز “ دوري نايل ” .

 

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:-

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.

الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور

الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.

 

موعد مباراة الجونة والداخلية

ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية و الجونة في تمام الرباعة عصراً بتوقيت القاهرة و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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