عبدالباقي يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الجونة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هاني عبدالباقي المدير الفني للداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:-
الحارس: محمود الزنفلي.
الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.
الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور
الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.
موعد مباراة الجونة والداخلية
ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية و الجونة في تمام الرباعة عصراً بتوقيت القاهرة و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.