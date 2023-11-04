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هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الذي يخوض مباراة بورنموث مساء اليوم السبت على ستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ11 في الممتاز .

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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

  • حراسة المرمى: إيديرسون.
  • خط الدفاع: ووكر - أكانجي - آكي.
  • خط الوسط: ستونز - رودري - كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا - دوكو.
  • خط الهجوم: ألفاريز - هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

تبدأ مباراة مانشستر سيتي و بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراه مانشستر سيتي و بورنموث 

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري الإنجليزي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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