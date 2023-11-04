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شاهد الأن بث مباشر مباراة آرسنال ونيوكاسل

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ياسر رشاد - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي آرسنال ونظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من والتي يحتضنها ملعب "سانت جيمس بارك".

 

ترتيب آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
 

يدخل فريق آرسنال لقاء نيوكاسل في مسابقة الدوري الإنجليزي، وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلف المتصدر توتنهام صاحب الـ26 نقطة، وذلك عقب مرور 10 جولات.

بينما يمتلك فريق نيوكاسل 17 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل والقناة الناقلة


من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل و أرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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