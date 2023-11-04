موعد تدريبات الزمالك استعدادًا لمباراة بيراميدز في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي بدلا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

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ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحا على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي