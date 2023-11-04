كواليس ما يدور داخل الزمالك بعد هزيمة زد (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الغضب داخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الهزيمة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري العام المصري، والتي أقيمت بالأمس الجمعة، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي.

وكشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك عن استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، من مواجهة زد بالأمس، بعد تركهم معسكر الفريق.

ووفقًا للمعلومات الواردة لجريدة "الخليج 365" من نادي الزمالك فإن مجلس الادارة برئاسة حسين لبيب الأن هو توقيع عقوبات مضاعفة على الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب ترك معسكر مباراة زد.

وأكد المصدر أن مسألة استبعاد الثلاثي من المباريات المقبلة جاءت بقرار من الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو.

وأشار المصدر أن ادارة النادي لن تتعجل في الاطاحة بأوسوريو لحين تسوية مستحقاته والشرط الجزائي لتفادي شكوى المدرب ضد النادي في الفيفا، بجانب الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة.

كما أن هناك تفكير من الجهاز المعاون في تقديم استقالة بعد مباراة بيراميدز لرفع الحرج عن إدارة النادي.