بث مباشر شاهد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية مباراة النصر السعودي والخليج في الجولة الـ12 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.





تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الخليج



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الله مادو، عبدالإله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

يأتي فريق النصر السعودي في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 25 نقطة، فيما يقع نظيره فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف فى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويتواجد الدولى المصري محمد شريف، المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الخليج، ضمن القوام الأساسي بمباراة اليوم، بعد ظهوره المميز والأداء الرائع منذ إلتحاقه بالدوري السعودي.

وساهم الفرعون المصري محمد شريف في تحقيق نتائج إيجابية مع الخليج بعد إبرام التعاقد معه، وأخيرًا حجز لاعب المنتخب المصري بطاقة التأهل مع فريقه بالفوز علي نظيره ضمك بركلات الترجيح والصعود لدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد نظيره فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، فى المركز الرابع عشر، برصيد 10 نقاط.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة النصر السعودي والخليج التى تجمع الفريقين بالجولة الثانية عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم علي ملعب الأول بارك، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات SSC السعودية.



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