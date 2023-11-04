شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يحشد قوته الضاربة لموقعة بيراميدز فى كأس مصر، غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام المقاولون أبرزهم الشناوى ومعلول والشحات.

غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام المقاولون أبرزهم الشناوى ومعلول والشحات

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري Nile في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

الزمالك يحشد قوته الضاربة لموقعة بيراميدز فى كأس مصر

يحشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، القوة الضاربة لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 24 ديسمبر المقبل موعداً للمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار لإرسال القوائم الأولية للاعبين المشاركين فى البطولة بعدد 50 لاعباً، على أن يتم تقليص العدد للقائمة النهائية إلى 23 لاعباً قبل انطلاق بطولة كأس الأمم بأسبوع والتى ستبدأ مبارياتها 13 يناير 2024.

الأهلي وزد يحتفظان بسجل خالٍ من الهزائم فى دوري NILe

سيطرت المتعة والإثارة على نتائج مباريات دوري NILe في الأسابيع الأولى من عمر المسابقة المحلية، وتباينت نتائج جميع الفرق من جولة إلى أخرى، حيث لم ينج من فخ الهزيمة سوى فريقين فقط هما الأهلي وزد، من أصل 18 نادياً فى البطولة.

رسائل شيكابالا تعيد الثقة للاعبى الزمالك قبل موقعة بيراميدز فى الكأس

يعقد محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك، جلسات مستمرة مع اللاعبين باعتباره قائد القلعة البيضاء، يحثهم فيها على استعادة الثقة فى أنفسهم باعتبار أن مباراة بيراميدز مصيرية ومهمة فى مشوار الفريق الأبيض، وعلاقتهم بالجمهور، والفوز بها يمنحهم فرصة لإعادة ترتيب الأوراق ومصالحة الجماهير.

معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم

يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، اليوم السبت، معسكره التدريبى المغلق الأول بالإسكندرية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل، ويستمر المعسكر إلى 11 نوفمبر الجارى.

فيتوريا يتأكد من سلامة تريزيجيه وجاهزيته لمباراتى جيبوتى وسيراليون