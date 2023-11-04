شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على الداخلية بهدفين فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على الداخلية بنتيجة 2 / 0 فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE.

تقدم الجونة فى الدقيقة 21 عن طريقة ضربة جزاء سددها أحمد بالحاج، ثم سجل أوكوروجي جابرييل الهدف الثانى في الدقيقة 24.

يضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود، الوسط: عبد الفتاح تاحا، أشرف مجدي، أحمد بلحاج، الهجوم: أرنو، أوكوروجي جابرييل، أيمن موكا.

ويضم تشكيل الداخلية كلاً من.. محمود الزنفلي، أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز، محمود منصور، كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد، أنس شندي.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة ، وفاز في مباراة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين وسجل 4 أهداف واستقبل مثلهم.

أما الداخلية، فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل 3 أهداف وأستقبلت شباكه 9 أهداف.