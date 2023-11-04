شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة المقاولون الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري Nile في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة المقاولون العرب والأهلي ويعاونه كل من شريف عبد الله ووائل شعبان ويتواجد محمود وفا كحكم رابع وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من محمود بسيوني ويعاونه صبحي العمراوي.

وتظهر صافرة إبراهيم نور الدين للمباراة الثالثة في الدوري هذا الموسم بعدما أدار مواجهتي الإسماعيلي وزد، والمصري ضد طلائع الجيش.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى والمقاولون الليلة، أدار 37 مباراة سابقة للمارد الأحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز فى 28 منها وآخرها على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى باستاد برج العرب بالاسكندرية، وتعادل الأهلي مع صافرة إبراهيم نور الدين خلال 8 مواجهات آخرها أمام سيراميكا بهدف لكل فريق بالدوري في الموسم الماضي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 54 مناسبة وقام بالطرد فى 5 مناسبات واحتسب للأهلي 14 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

وفى المقابل أدار ابراهيم نور الدين لذئاب الجبل 20 مباراة، فاز فى 5 وتعادل 8 وخسر 7.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.