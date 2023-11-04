شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً فى قائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة علي النحو التالي :
حراسة المرمي ..محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين .
خط الدفاع .. أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، إسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي ، محمد بسيوني ، أمير مدحت ، عاصم صلاح .
خط الوسط .. محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، أحمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، محمد جريندو ، سيرجى أكا .
خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.
ويتذيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىnile" بعدم حصد أى نقاط حتى الآن، حيث تعرض للهزيمة في خمس مباريات أمام كل من طلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وإنبى وفيوتشر.
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