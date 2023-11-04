شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم الداخلية بثنائية ويقفز للمركز السابع فى دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE.

تقدم الجونة فى الدقيقة 21 عن طريقة ضربة جزاء سددها أحمد بالحاج، ثم سجل أوكوروجي جابرييل الهدف الثانى في الدقيقة 24.

بهذه النتيجة يققز الجونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة، فاز في مباراتين وخسر فى واحدة وتعادل في مباراتين وسجل 6 أهداف واستقبل 4.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 4 فى المركز السادس عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات وسجل 3 أهداف وأستقبلت شباكه 11 أهداف.

ضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود، الوسط: عبد الفتاح تاحا، أشرف مجدي، أحمد بلحاج، الهجوم: أرنو، أوكوروجي جابرييل، أيمن موكا.

وضم تشكيل الداخلية كلاً من.. محمود الزنفلي، أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز، محمود منصور، كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد، أنس شندي.