موعد مباراة ليفربول ولوتون في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ليفربول، ضيفًا علي لوتون تاون ، في السادسة والنصف مساء غد الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب الأول كينلوورث رود.

ويحتل ليفربول قبل هذه المواجهة المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن لوتون تاون يحتل المركز الثامن عشر بخمس نقاط.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: توماس سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش.

خط الهجوم: داروين نونييز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

القناة الناقلة

وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خالد الحدي.