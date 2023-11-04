شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يحقق فوز الموسم في مباراة «النيران الصديقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق حتا أول فوز له هذا الموسم بعد 6 هزائم على التوالي، بتخطيه فريق الإمارات على أرضه 4-2.

حصد حتا أول 3 نقاط في رصيده، فيما توقف رصيد الإمارات عند 5 نقاط.

تقدم حتا 3-0 مع نهاية الشوط الأول، وجاءت الأهداف عن طريق خالد الأصبحي في الدقيقة السابعة، وسهيل عبد الله حارس الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، وزميله فهد سبيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25.

وهذه هي المرة الثانية في مسيرة حتا التي يسجّل فيها 3 أهداف على الأقل في الشوط الأول بدوري المحترفين، بعد نوفمبر 2017 ضد الظفرة، فيما أصبح الإمارات أول فريق يسجّل هدفين عكسيين أو ذاتيين في مرماه في مباراة واحدة في دوري المحترفين منذ مباراة الظفرة ضد النصر في ديسمبر 2020.

وفي الشوط الثاني وسّع حتا الفارق بهدف رابع سجله ألكسندر مركل في الدقيقة 49، وقلص الإمارات الفارق بعدما سجل سالم علي الهدف الأول في الدقيقة 59، ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة من تميمو وورو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65، لتصبح هذه أول مباراة في تاريخ دوري المحترفين تشهد تسجيل 3 أهداف ذاتية.

وقال عبد الرحمن علي لاعب حتا: الفوز الأول دافع للمستقبل ومحاولة الوصول إلى مراكز الأمان، وقد جاء بعدما استغللنا فرصنا وسجلنا 4 أهداف، وقاتلنا للحفاظ عليها.

وتابع: المنافسة صعبة، وهناك فارق كبير بين الفرق في مقدمة الترتيب وفرق القاع، ويجب أن نجتهد ونقدم أفضل ما عندنا إذا أردنا تحقيق المزيد من الانتصارات.