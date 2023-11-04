شكرا لقرائتكم خبر عن 100 لاعب ولاعبة في بطولة يوم العلم للشطرنج بنادي الثقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الأحد، بطولة يوم العلم للشطرنج الخاطف التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة يمثلون أندية، هي الثقة للمعاقين والشارقة الثقافي للشطرنج والذيد والبطائح والحمرية ومليحة وخورفكان ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات، وتهدف البطولة إلى اكتشاف وتحديد مستويات المواهب الجديدة وغير المصنفين في رياضة الشطرنج وتنمية روح المنافسة بين اللاعبين المشاركين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن رياضة الشطرنج من الرياضات الجديدة التي ضمها النادي ولاقت إقبالاً كبيراً من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المشاركات هو تدريب وتطوير القدرات الذهنية والبدنية والاجتماعية والنفسية لذوي الإعاقة، وزرع الثقة بالنفس للاعبين المشاركين، ما يدفعهم للتفاعل الإيجابي نحو النجاح والتنافس وتنمية الفكر الإبداعي لتأكيد قدرتهم على القيام بكافة الألعاب الرياضية المختلفة، كما تسهم البطولة في التعريف الجيد والإيجابي بفوائد وميزات لعبة الشطرنج ونشرها بصورة أكبر بين فئات المجتمع المحلي.