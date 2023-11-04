شكرا لقرائتكم خبر عن إجابة حاسمة.. ميسي يرد على إمكانية عودته إلى برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على التساؤلات المتكررة بشأن إمكانية عودته إلى فريقه السابق برشلونة، إضافة إلى مفاوضات عدد من الأندية للحصول على خدماته هذا العام.

وقال ميسي: «كان لدي العديد من العروض على الطاولة هذا العام، بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والعروض السعودية، لكن قررنا القدوم إلى ميامي».

وأوضح في تصريحات لمجلة «فرانس فوتبول»: «فكرت في العودة إلى برشلونة وحياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائماً، لكن لم يكن ذلك ممكناً الآن، كنت مضطراً للمغادرة في عام 2021».

ونفى ميسي إمكانية العودة بشكل قاطع: «الآن لا توجد فرصة للانتقال إلى برشلونة أو أي فريق آخر، لا على الإطلاق.. كنت أملك الكثير من العروض في الصيف الماضي، كان لدي العديد من العروض المختلفة والجديدة، إذ تلقيت عروضاً من أندية أوروبية ومن السعودية».

وتابع: «قررت مع عائلتي الانتقال إلى ميامي.. ونحن سعداء بهذا القرار ونشعر بالراحة الكاملة هنا».

وانتقل النجم الأرجنتيني إلى الدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وحول مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، قال قائد الأرجنتين المتوج بلقب النسخة الماضية: «بالنظر إلى عمري في ذلك الوقت، يبدو الأمر صعباً، لكننا سنرى».