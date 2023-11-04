شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» لخيول العجبان في مضمار العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: محمد مصطفى

توج الجواد دريان لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بلقب الشوط الرئيسي في الحفل الثاني لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والذي تضمن 7 أشواط قوية.

كما شهد الحفل تألقاً لافتاً لخيول إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بعد أن حققت ثلاثية رائعة.

وشهدت الأمسية تحقيق المدرب عبدالله الحمادي والفارس كونور بيزلي ثلاثية (هاتريك)، والمدرب إبراهيم الحضرمي ثنائية.

وحقق «دريان» لياس للسباقات العائد للانتصارات الفوز في الشوط الخامس والرئيسي، لمسافة 1800 متر، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة بيرنارد بينيرو، وسيطر على السباق حتى النهاية، وترك الوصافة لـ«أوس».

واستهل «أنديز داي» ثلاثية إسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، بعد ان قاده الفارس أوسكار شافيز، لانتزاع لقب سباق الخبيصي ثاني الأشواط لمسافة 2000 متر تكافؤ.

وأضاف «جيم» بقيادة المعتصم البلوشي، الفوز الثاني للعجبان ومدربه الحمادي، عندما كسب لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (مبتدئة)، ونجح الفارس البلوشي، بعد أن تقدم من الخلف وخطف الصدارة أمام الوصيف رفيقه في الإسطبل ويل باور.

وأكمل «أوبتميزم» الثلاثية السريعة لإسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي، بعد فوزه بلقب الشوط الرابع لمسافة 1800 متر (تكافؤ)، وقاد الفارس ريان كوراتولو لتحقيق الفوز بعد غياب طويل من الانتصارات.

حضر الأمسية وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف السباقات في مضمار العين، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

بدأت الأمسية بفوز«عنيزة»، بشعار خليفة المقعودي، بعد أن انتزع لقب الشوط الأول المخصص للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر تكافؤ على لقب (الساد)، بقيادة كونور بيزلي وإشراف أحمد بن حرمش.

وظهرت المهرة «هذلة» بشعار علي خلفان الشاوي بإشراف إبراهيم الحضرمي، بشكل مميز بعد أن اكتسحت سباق الوثبة ستاليونز في الشوط السادس لمسافة 1600 متر (مبتدئة).

وأهدى «وسيم» بشعار الخيالة السلطانية العمانية، المدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيزلي ثلاثية، بعد فوزه بلقب ختام أمسية مضمار العين في الشوط السابع (جبل حفيت) لمسافة 1000 متر (مبتدئة).