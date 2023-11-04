شكرا لقرائتكم خبر عن النوبي يقود بني ياس لعبور خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قاد سهيل النوبي فريقه بني ياس للعودة إلى الانتصارات، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في شباك خورفكان في الدقيقة 73 من اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت طرد محمد الجنيبي لاعب «النسور» في الدقيقة 75.

تقدم «السماوي» للمركز السابع مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى النقطة العاشرة، بينما تجمد رصيد «النسور» عند النقطة السابعة في المركز التاسع.

جاءت المباراة أقل من المستوى من الفريقين في شوطها الأول، ولم تشهد الكثير من الفرص، وجاء الأداء الهجومي ضعيفاً من الجانبين، وكانت أبرز الفرص لبني ياس في ربع الساعة الأولى التي غاب فيها الضيوف عن طريق سهيل النوبي وسواريز لم يكتب لها النجاح.

ودخل «النسور» أجواء المباراة وتبادلوا الأفضلية مع بني ياس وكاد سيريرو يتقدم للضيوف لولا براعة فهد الظنحاني الذي أبعد الكرة إلى داخل الملعب وانتهى الشوط سلبياً.

وتحسن الأداء في الشوط الثاني في ظل بحث كل فريق عن الانتصار الذي يمنحه العلامة الكاملة وتبادل الفريقان الهجمات حتى نجح سهيل النوبي في كسر صمود الشباك بهدف المباراة الوحيد من الكرة التي سددها أبو ناموس وعادت من القائم الأيسر وجدها النوبي غير المراقب ووضعها في الشباك بسهولة وبعد الهدف بدقيقتين طرد الحكم محمد الجنيبي لاعب خورفكان.