الامارات | سهيل النوبي يقول كلمته في مباراة بني ياس وخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم سهيل النوبي فريقه بني ياس لتحقيق فوزاً صعباً في مواجهة ضيفه خورفكان بهدف نظيف، اليوم السبت، في ملعب "الشامخة" ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع بذلك "السماوي" النقطة 11 في رصيده، بينما تجمدت نقاط خورفكان عند 7.

ولم تشهد المواجهة الكثير من الفرص على مدار شوطي اللقاء، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72 بواسطة سهيل النوبي الذي تابع تسديدة زميله أحمد أبو ناموس التي كانت قد اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس الضيوف.

وتلقت مساعي خورفكان في العودة ضربة قوية عقب تلقي لاعبه محمد إسماعيل بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 74 بسبب اعتدائه بدون كرة على مدافع بني ياس جواو فيكتور، ومع ذلك رمى بثقله هجومياً لكنه لم ينجح في تسجيل هدف التعادل رغم الفرص التي حصل عليها.