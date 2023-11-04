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سيدات يد الزمالك تفزن على سبورتنج

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 25/26 وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز .

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يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره سموحة بنتيجة 26/27 بالمباراة السابقة التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يلاقي سيدات يد الزمالك نظيره  البنك الأهلي   بالجولة السادسة من الدور ذاته، الجمعة المقبل في تمام الرابعة عصرا بملعب الأخير .

ويقود الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك: أمجد عويس مديراً فنياً ورضا حسين مدربا عاما ومحمد السباعي مخططا للأحمال ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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