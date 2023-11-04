شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب، تشكيل الذئاب لمباراة الأهلي والتي تبدأ في الساعة السابعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: أحمد علاء، فاروقا نور الدين كابور، جوزيف أوشايا، لؤي وائل

في خط الوسط: أحمد شيمي، عبدالرحمن جبنة، محمد شوقي، عمار حمدي، أحمد فوزي

في الهجوم أمادو أنياص

تشكيل الأهلي على النحو التالي لمباراة المقاولون:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، في الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، في خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، في الهجوم: أحمد عبدالقادر، موديست، طاهر محمد.



ويتواجد على مقاعد البدلاء: رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، بيرسي تاو، صلاح محسن، آليو ديانج، نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى مخلوف.