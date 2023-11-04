تورام يقود تشكيل إنتر ميلان الرسمي أتالانتا في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة أتلانتا مساء اليوم السبت على ستاد جيوس ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإيطالي .
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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة أتلانتا
في حراسة المرمي سومير
في خط الدفاع بافارد - أتشيربي - دي فري - دومفريس –
في خط الوسط باريلا - كالهانجولو - ميختريان –
في خط الهجوم ديماركو - تورام - لاوتارو مارتينيز.
تشكيل أتلانتا الرسمي لمباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
في حراسه المرمي موسو –
في خط الدفاع سكالفيني - ديميستي - كولاسيناك - زاباكوستا
في خط الوسط - دي رون - إيدرسون - روجيري –
في خط الهجوم كوبمينيرز - لوكمان - ساكاماكا.
موعد مباراة إنتر ميلان و أتلانتا في الدوري الإيطالي
تبدأ مباراة إنتر ميلان و أتلانتا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .