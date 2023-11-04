تورام يقود تشكيل إنتر ميلان الرسمي أتالانتا في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة أتلانتا مساء اليوم السبت على ستاد جيوس ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإيطالي .

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة أتلانتا

في حراسة المرمي سومير

في خط الدفاع بافارد - أتشيربي - دي فري - دومفريس –

في خط الوسط باريلا - كالهانجولو - ميختريان –

في خط الهجوم ديماركو - تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل أتلانتا الرسمي لمباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

في حراسه المرمي موسو –

في خط الدفاع سكالفيني - ديميستي - كولاسيناك - زاباكوستا

في خط الوسط - دي رون - إيدرسون - روجيري –

في خط الهجوم كوبمينيرز - لوكمان - ساكاماكا.

موعد مباراة إنتر ميلان و أتلانتا في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة إنتر ميلان و أتلانتا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .