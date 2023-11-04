رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الخليج على ملعب ستاد الأول بارك، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2023 – 2024.

رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الخليج

ويقود كريسيانو رونالدو تشكيل النصر لمواجهة الخليج الذي يشهد أيضًا تواجد كل من ساديو ماني وغياب أندرسون تاليسكا بسبب إيقافه مواجهتين لحصولة على بطاقة حمراء في المواجهة الماضية ، وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: عبدالله الخيبري – إيمرك لابورت – عبدالإلة العمري – اليكس تيليس.

في خد الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام الخليج كل من راغد النجار وعبدالله مادو ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام وسامي النجعي وأيمن يحيي ومشاري النمر.

يحتل النصر المركز الثاني في الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يمتلك فريق الخليج 10 نقاط في المركز الخامس عشر من الترتيب.