تشكيل نيوكاسل يونايتد لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب إيدي هاو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة أرسنال، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد سانت جيمس، ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال مكون من:-

في حراسة المرمى: بوب.

في خط الدفاع: بيرن - شار - لاسيلس – تريبيير.

في خط الوسط: لونغستاف - جيماريش – جويلنتون.

في خط الهجوم: جوردون - ويلسون – الميرون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال كل من دوبرافكا ودوميت وريتشي وكرافت وهول وليفرمنتو وميرفي وويلوك ولويس ميلي.

بينما جاء تشكيل أرسنال مكون من:-

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – مارتينيلي – نيكيتاه.