عمرو جمال يقود تشكيل فاركو أمام بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وينتظر عشاق بلدية المحلة متابعة الفريق، في المباراة التي يشهدها ملعب غزل المحلة.

تشكيل فاركو أمام بلدية المحلة

حارس المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، باباكار، أحمد عوض، عزمي غوما

الوسط: وليد علي، كينجسلي سوكاري، محمد فخري، أحمد البحراوي

الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال

يذكر أن فاركو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، لكن لديه لقاء قوي مؤجل مع الأهلي لم يتم تحديده بعد.