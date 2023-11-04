مانشستر سيتي يصعق شباك بورنموث بسداسية ويتصدر الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر سيتي الفوز على بورنموث بنتيجة ثقيلة على بونموث 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة ال11 في الدوري المحترفين .

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سجل دوكو الهدف الأول في شباك بورنموث بصناعه رودري في الدقيقة 30 ، بينما ضعف برناردو سيلفا نتيجة الشوط الأول من خلال تسجيله الهدف الثاني بصناعه دوكو في الدقيقة 33 ، بينما سجل مانويل أكانجي بصناعه دوكو في الدقيقة 37

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي و بورنموث 3 أهداف دون رد .

في بداية الشوط الثاني ألغي حكم المباراة هدفًا لصالح بورنموث بداعي التسلل للاعب دومينك سولانكي في الدقيقة 47 .

وسجل فيل فودين الهدف الرابع في اللقاء من خلال ترجمة البلجيكي دوكو في الدقيقة 64 بينما أحرز برناردو سيلفا الهدف الخامس بصناعه دوكو في الدقيقة 83 .

بينما سجل ناثان أكي الهدف السادس بصناعه أوسكار بوب في الدقيقة 88 من الشوط الثاتي .

وسجل هدف بورنموث الوحيد من خلال لويس سينيستيرا في الدقيقة 74 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي على بورنموث بسداسية مقابل هدف واحد

بهذه النتيجة، رفع رصيد مانشستر سيتي من رصيده عند النقطة 27 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 6 متوقف عند النقطة 6 .