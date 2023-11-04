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مانشستر سيتي يصعق شباك بورنموث بسداسية ويتصدر الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر سيتي الفوز على بورنموث بنتيجة ثقيلة على بونموث 6 أهداف مقابل  هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة ال11 في الدوري المحترفين .

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سجل دوكو الهدف الأول في شباك بورنموث بصناعه رودري في الدقيقة 30 ، بينما ضعف برناردو سيلفا  نتيجة الشوط الأول من خلال تسجيله الهدف الثاني بصناعه دوكو في الدقيقة 33 ، بينما سجل مانويل أكانجي بصناعه دوكو في الدقيقة 37

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي و بورنموث 3 أهداف دون رد .

في بداية الشوط الثاني ألغي حكم المباراة هدفًا لصالح بورنموث  بداعي التسلل للاعب دومينك سولانكي في الدقيقة 47 .

وسجل فيل فودين الهدف الرابع في اللقاء  من خلال ترجمة البلجيكي دوكو في الدقيقة 64 بينما أحرز برناردو سيلفا الهدف الخامس بصناعه دوكو في الدقيقة 83  .

بينما سجل ناثان أكي الهدف السادس بصناعه أوسكار بوب في الدقيقة 88 من الشوط الثاتي .

وسجل هدف بورنموث الوحيد من خلال لويس سينيستيرا في الدقيقة 74 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي على بورنموث بسداسية مقابل هدف واحد

بهذه النتيجة، رفع رصيد مانشستر سيتي من رصيده عند النقطة 27 في جدول ترتيب ، فيما توقف رصيد  بورنموث عند النقطة 6  متوقف عند النقطة 6 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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