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زد يكتسح الترجي مطروح بنتيجة ثقيلة بطولة دورى منطقه الجيزه

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ،  علي فريق الترجي مطروح بنتيجة 2/10 .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات بطولة دورى منطقه الجيزه .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

واحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من:
معاذ محمد ثلاث اهداف .
محمد وائل هدفين .
يوسف محمد نبيل رونى هدف .
على علاء هدف .
عمر محمود حافظ هدف .
احمد حازم هدف .
محمد هشام البليهلى هدف .


الجهاز الفنى لفريق نادي زد 2009 كلا من :

دكتور شادى هشام مدير فنى .
كابتن احمد على مدرب عام .
كابتن عمر ابوالسعود مدرب .
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس .
كابتن احمد هندى ادارى .
كابتن محمود عبدالجواد زيكا .
مدرب احمال .
دكتور محمد زين عظام .
دكتور محمود هوارى اخصائى .
مساعد ملعب شهاب احمد .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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