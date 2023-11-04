زد يكتسح الترجي مطروح بنتيجة ثقيلة بطولة دورى منطقه الجيزه

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق الترجي مطروح بنتيجة 2/10 .
يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات بطولة دورى منطقه الجيزه .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
واحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من:
معاذ محمد ثلاث اهداف .
محمد وائل هدفين .
يوسف محمد نبيل رونى هدف .
على علاء هدف .
عمر محمود حافظ هدف .
احمد حازم هدف .
محمد هشام البليهلى هدف .
الجهاز الفنى لفريق نادي زد 2009 كلا من :
دكتور شادى هشام مدير فنى .
كابتن احمد على مدرب عام .
كابتن عمر ابوالسعود مدرب .
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس .
كابتن احمد هندى ادارى .
كابتن محمود عبدالجواد زيكا .
مدرب احمال .
دكتور محمد زين عظام .
دكتور محمود هوارى اخصائى .
مساعد ملعب شهاب احمد .