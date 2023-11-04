موديست يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون..وشوبير أساسيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر لمباراة المقاولون العرب، والتي من المقرر لها في السابعة مساءً على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.





جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي لمباراة المقاولون:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، في الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، في خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، في الهجوم: أحمد عبدالقادر، موديست، طاهر محمد.



ويتواجد على مقاعد البدلاء: رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، بيرسي تاو، صلاح محسن، آليو ديانج، نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى مخلوف.