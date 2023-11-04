هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لبايرن ميونخ عن تشكيل الفريق أمام بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود المهاجم الإنجليزي هاري كين تشكيل البفاري أمام دورتموند، في المواجهة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدون بارك.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بينما يحل بوروسيا دورتموند بـ 21 نقطة.

في نفس السياق، يدخل بوروسيا دورتموند كلاسيكو الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بشعار وهو يملك أفضل فرصة لتحقيق فوزه الأول منذ سنوات على منافسه اللدود الذي يعاني من الإصابات.

ولم يخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري منذ 5 سنوات، لكنه يسافر شمالًا الى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" وهو يفتقد خدمات العديد من نجومه، خاصة في خط الدفاع بسبب الاصابة.

وأكد بطل ألمانيا يوم الخميس، أن مدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت سيغيب عن مباريات عدة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وغاب زميله قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عن المباريات الأربع الماضية بسبب تمزق في الفخذ، ما يعني أن الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي سيكون قلب الدفاع الوحيد المتاح أمام المدرب توماس توخيل يوم السبت.

ويعاني لاعب الوسط الدولي ليون جوريتسكا ومدافع دورتموند السابق الدولي البرتغالي رافايل جيريرو من الإصابة، بينما سيغيب لاعب الوسط يوزوا كيميتش عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويدخل النادي البافاري الكلاسيكر على وقع خروجه الصادم من الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية على يد ساربروكن المنتمي الى الدرجة الثالثة يوم الأربعاء.