حسام أشرف يقود بلدية المحلة أمام فاركو بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بلدية المحلة لمواجهة نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة خلال مواجهة فاركو، في المباراة التي تُلعب على ملعب استاد غزل المحلة.

تشكيل بلدية المحلة أمام فاركو

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق، نور الزمان الزموري، حسام حسن

الوسط: عبد الرحمن اللاهوني، يوسف حسن، إسلام مرزوق

خط الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف، فيفور أكيم.

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة يحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، لكن لديه لقاء قوي مؤجل مع الأهلي لم يتم تحديده بعد، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.