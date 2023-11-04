حسام أشرف يقود بلدية المحلة أمام فاركو بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بلدية المحلة لمواجهة نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة خلال مواجهة فاركو، في المباراة التي تُلعب على ملعب استاد غزل المحلة.
تشكيل بلدية المحلة أمام فاركو
حراسة المرمى: أحمد حسين
خط الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق، نور الزمان الزموري، حسام حسن
الوسط: عبد الرحمن اللاهوني، يوسف حسن، إسلام مرزوق
خط الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف، فيفور أكيم.
الجدير بالذكر أن بلدية المحلة يحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، لكن لديه لقاء قوي مؤجل مع الأهلي لم يتم تحديده بعد، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.