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حسام أشرف يقود بلدية المحلة أمام فاركو بالدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بلدية المحلة لمواجهة نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة خلال مواجهة فاركو، في المباراة التي تُلعب على ملعب استاد غزل المحلة.

تشكيل بلدية المحلة أمام فاركو 

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق، نور الزمان الزموري، حسام حسن

الوسط: عبد الرحمن اللاهوني، يوسف حسن، إسلام مرزوق

خط الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف، فيفور أكيم.

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة يحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، لكن لديه لقاء قوي مؤجل مع الأهلي لم يتم تحديده بعد، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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