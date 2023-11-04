فانتازي.. انخفاض سعر ماركوس راشفورد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انخفض اليوم السبت سعر لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة، ولم يرتفع سعر أي لاعب اليوم.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 4 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون انخفضت أسعارهم

تايرون مينجز (أستون فيلا) 4.1 مليون جنيه إسترليني

حامد تراوري (بورنموث) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ماتياس جنسن (برينتفورد) 5.4 مليون جنيه إسترليني

مالانج سار (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 8.6 مليون جنيه إسترليني

ياسر العروسي (شيفيلد يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جان ريكنر بيليجارد (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني