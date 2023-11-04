أول إجراء لمجلس الزمالك بشأن فتوح وصبحي والزناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تدخل مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بشأن أزمة ثلاثي الفريق الأول للنادي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وكان الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، تركوا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد التي أقيمت أمس، دون استئذان الجهاز الفني، وهو ما أدى لاستبعادهم من المعسكر.

وعلم موقع الخليج 365، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض، قام بتسليم مذكرة لحسين السيد المشرف على فريق الكرة بشأن ما حدث من الثلاثي لتطبيق الإجراء اللازم.

وأوضح المصدر، أن هناك جلسة غدا لمجلس إدارة نادي الزمالك وسوف يكون هناك إجراء صارم ضد الثلاثي لعدم تقرار ما حدث مرة آخرى، واحترامهم قواعد الفريق.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى الهزيمة أمس من زد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.