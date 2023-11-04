الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الـ5 مساء، على ملعب الإتحاد.

ويبدأ مدرب مانشستر "بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، آكانجي.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، كوفاسيتش.

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، دوكو.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24، وبفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق بورنموث

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بورنموث "أندوني إيراولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رادو

خط الدفاع: ارونز، زبارني، كيلي، كيركيز، ميفاب.

خط الوسط: كريستي، سكوت، بيلينج، تافيرنييه.

خط الهجوم: سولانكي.

يحتل بورنموث المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، وبفارق 18 نقطة عن منافسه مانشستر سيتي.