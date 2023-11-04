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الدوري الإنجليزي.. ميتوما يقود هجوم برايتون ضد إيفرتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يحل نادي برايتون ضيفا ثقيلا على إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

ويبدأ مدرب برايتون "دي زيربي" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: فيلتمان، دانك، فان هيك.

خط الوسط: ميلنر، جيلمور، لالانا، جروس.

خط الهجوم: ميتوما، فيرجسون، أدينجرا.

يحتل برايتون المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق إيفرتون

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب إيفرتون "شين ديتش" بالتشكيل الرسمي:

حارس المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكولينكو.

خط الوسط: هاريسون، جارنير، جاي، ماكنيل.

خط الهجوم: دوكوري، كالفيرت ليوين.

ويحتل إيفرتون المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، وبفارق سبع نقاط عن منافسه برايتون.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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