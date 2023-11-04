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الزمالك يعود لملعب عبداللطيف أبو رجيلة غدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي الزمالك عودة تدريبات الفريق الأول لملعب عبداللطيف أبو رجيلة مرة آخرى بداية من غدا الأحد.

وكان يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته الفترة الماضية على ملعب الترسانة في ظل الصيانة التي تجرى في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بسبب إقامة الانتخابات الماضية عليه.

وأوضح الزمالك في بيان عبر الموقع الرسمي، أن الملعب سيكون جاهز لاستقبال تدريبات الفريق بداية من غدا، بعد انتهاء شركة الصيانة من العمل وتجهيزه بشكل كامل.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمس من زد بهدفين مقابل هدف في .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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