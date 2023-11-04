الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم أرسنال في مواجهة نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره آرسنال ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الـ7.30 مساء، على ملعب سانت جيمس بارك.

ويبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: جابرييل، بن وايت، ساليبا، تومياسو.

خط الوسط: رايس،جورجينيو، هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.

يحتل الجانرز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب نيوكاسل "إيدي هاو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: بوبي

خط الدفاع: تريبير، شار، بران، لاسيليس.

خط الوسط: لونجستاف، برونو، جويلاينتون.

خط الهجوم: ألميرون، ويلسون، جوردون.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن نظيره آرسنال.