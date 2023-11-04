الدوري الإنجليزي.. السيتي يضرب بورنموث بسداسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وبورنموث، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وفاز فريق مانشستر سيتي على منافسه بورنموث بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإتحاد.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، جيرمي دوكو في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الثاني، برناردو سيلفا في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الثالث، مانويل أكانجي في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الرابع، فيل فودين في الدقيقة 64 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف بورنموث، لويس سينيستيرا في الدقيقة 74 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف مانشستر سيتي الخامس، برناردو سيلفا في الدقيقة 83 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف مانشستر سيتي السادس، ناثان آكي في الدقيقة 88 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ27 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل بورنموث المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.