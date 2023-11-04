الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يفوز على وست هام في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين وست هام يونايتد وبرينتفورد، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وفاز فريق برينتفورد على نظيره وست هام بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب جتيش كوميونيتي.

سجل هدف برينتفورد الأول، نيال موباي في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف وست هام الأول، محمد قدوس في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف وست هام الثاني، جارود بونين في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف برينتفورد الثاني، كونستانتينوس "هدف ذاتي" في الدقيقة 55 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف برينتفورد الثالث، ناثان كولينز في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع برينتفورد رصيده لـ16 نقطة في المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل وست هام الحادي عشر برصيد 14 نقطة.