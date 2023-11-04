شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. شوبير والدبيس وياسر وعبد القادر أساسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile) .

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبيرفي حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأفشة وإمام عاشور في الوسط، وطاهر محمد طاهر وموديست وأحمد عبد القادر في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

وسبق ولعب الفريقان 80 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود المقاولون العرب للدوري العام موسم 1978-1979، حيث كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر هدفين، وهدف واحد لكل من اليو ديانج ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 57 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 140 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاثة مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما.