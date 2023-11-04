شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يقود هجوم المقاولون العرب أمام الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي فى الجولة السادسة من دوري Nile.
ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.
حقق الأهلى فوزاً كبيراً على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدفين، وهو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، ويعد أحمد بلال نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات، الأهلى والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.
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