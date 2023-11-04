شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يقود هجوم المقاولون العرب أمام الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي فى الجولة السادسة من دوري Nile.

وجاء تشميل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، أحمد فوزي، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، محمد شوقي، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

التقى الأهلى والمقاولون العرب 81 مرة قبل لقاء الليلة، فاز المارد الأحمر فى 58 مباراة مقابل سبعة انتصارات لذئاب الجبل، فيما انتهت 16 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الأهلى 141 هدفا فى شباك المقاولون بينما اكتفى الذئاب بتسجيل 46 هدفا.

حقق الأهلى فوزاً كبيراً على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدفين، وهو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، ويعد أحمد بلال نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات، الأهلى والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.