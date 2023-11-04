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تعرف على تشكيل بلدية المحلة وفاركو فى دورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة ، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة فاركو فى الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile" والتي سوف تقام باستاد غزل المحلة بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : نور الزاموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط : يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو 

خط الهجوم : حسام أشرف

فيما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة خالد جلال يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما

الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي

الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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