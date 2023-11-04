شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بلدية المحلة وفاركو فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة ، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة فاركو فى الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile" والتي سوف تقام باستاد غزل المحلة بعد قليل. وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى : أحمد حسين خط الدفاع : نور الزاموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - حسام حسن. خط الوسط : يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو خط الهجوم : حسام أشرف فيما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة خالد جلال يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا" الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.

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