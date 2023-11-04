شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بلدية المحلة وفاركو فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة ، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة فاركو فى الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile" والتي سوف تقام باستاد غزل المحلة بعد قليل.
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : نور الزاموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - حسام حسن.
خط الوسط : يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو
خط الهجوم : حسام أشرف
فيما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة خالد جلال يضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما
الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي
الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز